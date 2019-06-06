Азат Кадыров: Число желающих стать волонтерами WorldSkills превысило потребность в четыре раза

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Для проведения мирового чемпионата WorldSkills, который пройдёт в этом году в Казани, необходимо 3,5 тыс. волонтеров, однако число желающих превысило это количество в четыре раза. Организаторам поступило более 15 тыс. заявок. Об этом сообщил сегодня гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров членам Совета Федерации и депутатам Госдумы Федерального Собрания РФ, избранным от Татарстана, перед совещанием в Казани.

«Заявки от желающих стать волонтерами поступили из 85 регионов России и 89 стран мира. В настоящее время мы практически завершили этап отбора волонтеров и начинаем их подготовку», – сказал спикер участникам совместного совещания под руководством Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Встреча Фарида Мухаметшина с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Татарстана, проходит сегодня на территории выставочного центра «Казань Экспо». Перед совещанием для его участников прошла экскурсия по территории выставочного центра.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» пройдёт в Казани 22 – 27 августа. Он соберет молодых профессионалов из более 60 стран мира, соревнующихся в 56 компетенциях. Ожидается 1500 участников, 1500 экспертов и около 1000 представителей СМИ. Проживать иногородние волонтеры и конкурсанты мирового чемпионата WorldSkills будут в деревне Универсиады. Всего для гостей чемпионата предусмотрено 89 средств размещения.

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