Лента казанских новостей появилась во «ВКонтакте»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Соцсеть «ВКонтакте» запустила в Казани городскую ленту новостей. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

С помощью данной функции пользователям будут доступны материалы, актуальные для региона. Они включают в себя анонсы событий, новости, тематические записи и публикации, принадлежащие местным авторам.

«Региональная лента поможет казанцам быть в курсе насыщенной жизни нашего города, а также позволит поближе познакомиться с работой и творчеством талантливых авторов и создателей контента», — прокомментировала появление новинки представитель «ВКонтакте» в Казани Диляра Махиянова.

Новая лента появится в качестве отдельной вкладки в новостной ленте. Она будет доступна пользователям, указавшим Казань в своём профиле ВКонтакте, и тем, кто находится в городе или в его окрестностях. Также ленту можно активировать самостоятельно, используя следующую ссылку.

В городской ленте будут доступны материалы от СМИ, популярных авторов и крупных сообществ, посвященные тематике региона и отобранные региональными представителями VK.

В дальнейшем в ленте будут появляться уникальные материалы любых авторов, соблюдающие правила «Вконтакте» и интересные широкому кругу читателей.

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