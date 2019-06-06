Полина Шевчук

6 июня 2019, 10:13

Происшествия

На видео попала смертельная авария на М7 в Татарстане, где внедорожник влетел в фуру

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Происшествия

На видео попала смертельная авария на М7 в Татарстане, где внедорожник влетел в фуру

Фото: соцсети

В результате аварии 24-летний пассажир внедорожника «Фольксваген» от полученных травм скончался на месте происшествия.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). На видео попала смертельная авария на трассе М7 в Татарстане, где внедорожник влетел в фуру. Видеозаписью с места страшного ДТП поделились пользователи на своих страницах в соцсетях.

«Накануне в 9.00 на трассе М7 в Рыбно-Слободском районе Татарстана 64-летний водитель внедорожника "Фольксваген", по предварительным данным, не выбрал безопасные скорость и дистанцию и совершил столкновение с фурой "Вольво", которая двигалась в попутном направлении», – рассказали агентству в республиканской Госавтоинспекции.

В результате аварии 24-летний пассажир внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и 33-летний пассажир «Фольксвагена» с многочисленными травмами были доставлены в больницу.
 

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