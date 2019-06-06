Под Челнами водитель «Лады» вылетел на встречку и устроил ДТП, в котором пострадали 5 человек

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Под Набережными Челнами водитель «Лады» вылетел на встречку и устроил ДТП, в котором пострадали 5 человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 19.50 на 2-м км автодороги Набережные Челны – Круглое Поле 38-летний водитель автомобиля "Лада Приора", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Нивой"», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии пострадали пять человек – оба водителя, а также два пассажира «Лады Приоры» 23 и 40 лет и 50-летний пассажир отечественного внедорожника. Пострадавших с переломами и ушибами доставили в больницу.



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