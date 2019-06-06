Гузель Яхина вошла в список финалистов литературной премии «Большая книга»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Писательница Гузель Яхина с романом «Дети мои» вошла в список финалистов XIV национальной литературной премии «Большая книга». Имена 12 победителей «короткого списка» объявили на книжном фестивале «Красная площадь», пишет «Российская газета».

За литературную премию с Яхиной поборются Сухбат Афлатуни – «Рай земной», Ольгерд Бахаревич – «Собаки Европы», Евгений Водолазкин – «Брисбен», Алексей Сальников – «Опосредованно», Роман Сенчин – «Дождь в Париже» и другие.

Лауреаты «Большой книги» станут известны на церемонии в конце года.



Национальная литературная премия «Большая книга» вручается с 2005 года. Приз за первое место составляет 3 млн рублей, за второе и третье — 1,5 и 1 млн рублей соответственно.



Обладателями премии «Большая книга» становились Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Виктор Пелевин, Захар Прилепин.



В 2014 году первую премию получила Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза». В 2016 году третьей премии была удостоена книга Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что телеканал «Россия 1» опубликовал первый постер сериала «Зулейха открывает глаза» с исполнительницей главной роли Чулпан Хаматовой.

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