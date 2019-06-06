Шайхутдинов на новом посту усилит работу Иннополиса по пяти направлениям

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Роман Шайхутдинов усилит работу Иннополиса по пяти основным направлениям. Об этом новоиспеченный вице-премьер Татарстана сообщил ИА «Татар-информ» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Это развитие Университета Иннополис, индустриальных проектов. Привлечение крупных резидентов в особую экономическую зону. Эффективное управление и развитие городской инфраструктуры, установление специальных выгодных налоговых режимов в городе Иннополис», — сказал он.

Кроме того, задача экс-министра информатизации и связи РТ — создание новых качественных условия для жителей и резидентов Иннополиса.

Роман Шайхутдинов назначен заместителем Премьер-министра Татарстана. Кандидатура бывшего министра информатизации и связи РТ была поддержана единогласно на 48-м заседании Госсовета РТ. Министерство возглавит экс-мэр Альметьевска Айрат Хайруллин.

Роман Александрович Шайхутдинов занимал должность заместителя Премьер-министра — министра информатизации и связи РТ с 28 мая 2012 года.

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