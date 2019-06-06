Песошин – Хайруллину: «Я уверен, что вы справитесь со всеми задачами»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил нового министра информатизации и связи Татарстана Айрата Хайруллина коллективу министерства.

«Перед министерством и новым министром стоят сложные вопросы. То, что Айрат Ринатович поработал „на земле“, в муниципалитете, сыграет определенную роль в этой работе, потому что предстоит отработать целый блок муниципальных услуг», — отметил Песошин.

По его словам, в круге вопросов, которые также предстоит решить Хайруллину: цифровая экономика, развитие информационной системы «Безопасный город», переход на цифровое телевещание, централизация системы бухучета, сеть 5G и другие.

«Поздравляю вас! Я уверен, что вы, министерство и подведомственные учреждения справитесь со всеми задачами», — подчеркнул Премьер-министр РТ.

Указ о назначении Айрата Хайруллина министром информатизации и связи Татарстана подписал Президент РТ Рустам Минниханов. С сентября 2015 года Хайруллин занимал должность главы Альметьевского муниципального района и главы города Альметьевска.

В 2003 году Хайруллин окончил Казанский государственный технологический университет, работал в Минсвязи и Минтранспорта РТ, в Центре информационных технологий, в аппаратах Кабмина и Президента РТ. Вся его работа так или иначе была связана с ИТ-технологиями, напомнил Песошин.

Прежний глава Минсвязи РТ Роман Шайхутдинов стал заместителем Премьер-министра Татарстана, который курирует проект «Иннополис». Шайхутдинов отметил, что у Хайруллина «есть хорошее видение о том, как и что необходимо делать».

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