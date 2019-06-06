В Казани сняли на видео, как на парковке ТЦ водитель устроил дрифт на машине каршеринга

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Казани очевидцы сняли на видео, как на парковке ТЦ водитель за рулем машины каршеринга «Яндекс. Драйв» устроил дрифт. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

Видеозапись была сделана на парковке возле торгового комплекса «Парк Хаус». На кадрах видно, как машина популярного сервиса для аренды автомобилей устраивает дрифт между машинами. Водитель, видимо подражая киногероям из известного фильма про гонщиков, уводит автомобиль в управляемый занос.

Пользователи сети к такому использованию каршеринговой машины отнеслись неоднозначно. Кто-то подбадривает водителя-экстримала, но большинство считает, что с таким «бережным» вождением машины долго не проживут.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с момента открытия в Казани услуг каршеринга «Яндекс. Драйв» уже два автомобиля компании попали в ДТП. Первая авария произошла 28 мая на улице «Восход». Вторая – спустя буквально два дня в Московском районе города.



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