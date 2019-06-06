Татар-информ

6 июня 2019, 06:56

Hi-Tech

Видеосервис YouTube будет блокировать видео шовинистического характера

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Hi-Tech

Видеосервис YouTube будет блокировать видео шовинистического характера

По словам руководства видеохостинга, ролики будут удаляться в выборочном порядке.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Видеосервис YouTube будет блокировать записи шовинистического характера и те ролики, которые оспаривают задокументированные случаи проявления жестокости, сообщает ТАСС со ссылкой на блог компании.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в рамках нашей политики по отношению к проявлениям ненависти, запрещая видеозаписи, в которых утверждается, что какая-либо группа [людей] превосходит [других], оправдывая этим дискриминацию, сегрегацию или изоляцию по таким признакам как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана», — отмечается в заявлении. 

По словам руководства видеосервиса, ролики будут удаляться в выборочном порядке, поскольку некоторые из них направлены на борьбу с жестокостью, но включают материалы подобного характера для ознакомления и анализа. 

Также отмечается, что нововведения вступят в силу сразу, но понадобится несколько месяцев для того, чтобы система фильтрации видеороликов начала работать в полную силу.

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