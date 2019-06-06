Джанни Инфантино был переизбран президентом ФИФА

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Джанни Инфантино переизбрали президентом Международной федерации футбола FIFA на новый срок, сообщает «Чемпионат».

Решение были принято на конгрессе организации в Париже в результате выборов на безальтернативной основе – Инфантино являлся единственным кандидатом.

49-летний швейцарец возглавил ФИФА в феврале 2016-го, сменив Йозефа Блаттера, покинувшего этот пост после коррупционного скандала в организации.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в нескольких городав России, включая Казань. Совет Международной федерации футбола и лично Джанни Инфантино назвали этот чемпионат лучшим в истории. Во время своей речи на конгрессе Инфатино еще раз назвал прошлогодний чемпионат мира лучшим и по-русски поблагодарил страну за его организацию, отмечает ТАСС.

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