На региональных дорогах в РТ появится четыре дополнительных автопункта весогабаритного контроля

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2019 году будет построено четыре автоматических пункта весогабаритного контроля на региональных автодорогах. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

В республике реализуется весовой и габаритный контроль автотранспорта на 19 пунктах, размещенных на дорогах регионального значения, отметил собеседник информагентства. «Мы работаем не только над повышением безопасности дорожного движения, но и над сохранностью дорог. Поэтому устанавливаем пункты весового и габаритного контроля. В текущем году планируется установка еще четырех автоматических пунктов весового контроля», – рассказал он.

Комплексы устанавливаются на узловых точках автомобильных дорог, съездах с федеральных автомагистралей и вблизи мостовых переходов, что позволяет фиксировать максимальное количество транспортных средств. Они, в частности, фиксируют габариты, скорость, вес и принадлежность автомобиля к категории.

Кроме того, в этом году на региональных автодорогах планируется размещение дополнительных комплексов фото- и видеофиксации. Они появятся на автомобильных дорогах Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, Чистополь – Нижнекамск, Казань – Шемордан, Каменка – Дубъязы – Большая Атня.

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