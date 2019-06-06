В Татарстане 33 населенных пункта вдоль региональных автодорог обеспечат искусственным освещением

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В текущем году в 33 населенных пунктах, расположенных вдоль региональных автодорог в 21 районе Татарстана, будет установлено искусственное освещение. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Более 70 км автомобильных дорог будут обустроены искусственным освещением, рассказал собеседник информагентства. «В этом году 33 населенных пункта, расположенных вдоль региональных дорог, попадают в программы по обустройству искусственного освещения», – добавил он.

Артем Чукин отметил, что на 1 января 2019 года выполнено устройство искусственного освещения на участках автодорог регионального значения общей протяженностью около 543 км. «В последние годы устанавливаем автоматизированное и светодиодное энергосберегающее освещение», – подчеркнул он.

Ежегодно на устройство искусственного освещения выделяется финансирование на сумму более 300 млн рублей, заметил замминистра.

В Татарстане в 2018 году искусственное освещение появилось на участках автомобильных дорог регионального значения протяженностью 75,15 км.

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