В Татарстане 22 сельских населенных пункта соединят подъездными дорогами протяженностью 94 км

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в текущем году 22 сельских населенных пункта соединят дорогами с твердым покрытием общей протяженностью около 94 км. На эти цели будет направлено более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«В 2019 году планируется соединить 22 сельских населенных пункта подъездными дорогами протяженностью почти 94 км, в том числе 11 населенных пунктов будут соединены с учетом федерального финансирования. В федеральном бюджете на это предусмотрен 531 млн рублей, в республиканском – 655 млн рублей», – рассказал собеседник информагентства.

По словам Артема Чукина, в этом году подъездными дорогами будут соединены населенные пункты в Арском, Зеленодольском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Кукморском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском и Спасском районах. «Упор делается на районы, где более 10 населенных пунктов не соединены дорогами», – уточнил он.

Замминистра отметил, что из 3077 населенных пунктов в республике 536 не имеют подъездов с твердым покрытием. «Наибольшее количество подъездов, не соединенных с твердым покрытием, в Арском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Мамадышском и Тетюшском районах», – добавил он.

В прошлом году в Татарстане дорогами с твердым покрытием были соединены 28 населенных пунктов, их протяженность составила 69 км.

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