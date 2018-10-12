В четырех районах Татарстана в 2019 году построят мосты

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В муниципальных районах Татарстана в этом году будет построено четыре моста. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«В этом году планируется построить четыре моста. Новые мостовые сооружения появятся в Сармановском, Чистопольском, Актанышском и Алькеевском районах», – рассказал собеседник информагентства.

В частности, строительство мостов запланировано в Сармановском районе через ручей в деревне Каташ-Каран, в Чистопольском районе – через реку Большая Бахта в селе Старое Иванаево, в Актанышском районе – через реку Безяда в деревне Старое Алимово и в Алькеевском районе – через реку Ата в селе Нижнее Алькеево.

В Татарстане в 2018 году было построено 9 мостов, еще 10 мостов – отремонтировано.

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