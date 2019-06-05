Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка и 220-й годовщиной со дня рождения Пушкина

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем русского языка и 220-й годовщиной со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Ежегодно празднуемый 6 июня День русского языка демонстрирует неразрывную духовную связь представителей разных поколений, объединенных общими культурными ценностями, искренней любовью к родной речи, традициям и обычаям», — отметил Рустам Минниханов в своем обращении к жителям республики.

По его мнению, «солнце русской поэзии», как называли Пушкина его современники, осветило своими яркими лучами многие национальные культуры, открыв народам России подлинное богатство и многообразие русского языка. Президент РТ напомнил, что классик татарской литературы Габдулла Тукай считал великого русского поэта одним из своих учителей.

«В Татарстане, где вопросам сохранения и развития национальных языков уделяется приоритетное внимание, празднование Дня русского языка неизменно проходит в атмосфере добрососедства и взаимоуважения. Отрадно, что к нынешнему юбилею великого поэта в столице нашей республики открылся Культурный центр имени А.С. Пушкина, который, несомненно, станет местом притяжения для всех, кому дороги и близки русская культура и родной язык», — уверен Президент РТ.

По его мнению, торжественные мероприятия, проводимые в Татарстане в рамках празднования Дня русского языка, будут способствовать дальнейшему развитию культуры слова, литературно-поэтического и фольклорного творчества, укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе.

«Сердечно желаю вам вновь окунуться в чарующую атмосферу пушкинских произведений и ощутить свою сопричастность к великой русской культуре! Мира вам, счастья, добра и благополучия!» — заключил Рустам Минниханов.

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