В первый день ПМЭФ при участии Минниханова подпишут 15 соглашений

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова подпишут 15 соглашений, в том числе с другими регионами РФ. Подписания назначены на первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Сегодня начинается двухдневная работа Рустама Нургалиевича в рамках ПМЭФ-2019. Дни расписаны с 8 утра и до самого вечера. Ожидается большое количество встреч на уровне глав субъектов РФ и встречное подписание соглашений о сотрудничестве с этими регионами. 15 соглашений разного рода планируется подписать только в первый день ПМЭФ при участии Рустама Нургалиевича», — сказала Галимова.

Основные мероприятия ПМЭФ-2019 запланированы на пятницу, 7 июня. Тогда же ожидается презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Петербургский международный экономический форум учрежден в 1997 году, а с 2006 года находится под патронатом Президента Российской Федерации и проводится при его участии. В этом году саммит пройдет с 6 по 8 июня.

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