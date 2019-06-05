Буинец Ильназ Гиниятуллин стал чемпионом России по бадминтону среди лиц с ПОДА

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Новочебоксарске состоялось первенство России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Представитель Буинского района Ильназ Гиниятуллин поднялся на высшую ступень пьедестала во всех трех разрядах, сообщает Федерация бадминтона РТ.





В мужском парном разряде спортсмен выступил в паре с Даниилом Полторак из Архангельска, в смешанном парном разряде вместе с Элиной Грачевой из Санкт-Петербурга.



Следующим стартом для спортсменов станет чемпионат России среди лиц с ПОДА, который пройдет с 6 по 11 июня в Новочебоксарске.

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