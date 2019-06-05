В Альметьевском районе выявили лучших доярок, пахарей и технологов

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Традиционно после завершения посевных работ в Альметьевском районе проводится конкурс пахарей, операторов машинного доения и технологов по воспроизводству стада. В этом году состязания проводились на территории ООО «Чишма» в 50-й раз, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Участников конкурса приветствовали глава района Айрат Хайруллин, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Фанис Шарафиев и другие почетные гости.



Глава района отметил, что сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики, оно по праву является гордостью Альметьевского района. Какие бы изменения ни происходили в обществе, сельский труд всегда востребован и необходим.



В мастерстве и профессионализме состязались 20 доярок, 18 механизаторов и десять технологов. Конкурсанты оперативно и качественно выполнили все условия соревнований – даже под лившим беспрестанно дождем.

Доярки сдали тестирование, разобрали и собрали доильные аппараты, продемонстрировали сам процесс доения, показав отличную скорость, точность и умение.



В работе технолога по воспроизводству стада обязательным фактором является и стерильность всего процесса.



Механизаторы продемонстрировали свои навыки по основной обработке почвы. Каждый из конкурсантов участвовал в состязании со своим оборудованием и техникой, которые также прошли оценку технического состояния.



По итогам соревнований первое место по основной обработке почвы завоевал Ян Скиба из ООО «Чишма», отличные результаты по поверхностной обработке почвы продемонстрировал Алексей Гурьянов из «Альметьевскагрохимсервиса», лучшим в конкурсе среди технологов по воспроизводству стада стал Равиль Валиуллин из АО имени Н. Е. Токарликова. Лучшей дояркой признана Алия Рахматуллина из ООО «Кичучат».



Всем победителям вручили благодарственные письма и денежные премии. Передовые хозяйства и отличившиеся работники также были отмечены руководством района.

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