Татар-информ

6 июня 2019, 01:33

Общество

Велопарад «Алга в лето» проведут в Альметьевске во фруктовой тематике

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Общество

Велопарад «Алга в лето» проведут в Альметьевске во фруктовой тематике

Планируется, что почетным гостем велопарада станет депутат Государственной Думы Николай Валуев.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 9 июня в Альметьевске состоится городской велопарад «Алга в лето», который пройдет во фруктовой тематике, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Начальник Управления культуры Гузель Пайдуллина рассказала, что велопарад начнется на территории городского пляжа с регистрации участников в 10 часов утра. Первый заезд запланирована на 11 утра.

Участники сразятся за победу в номинация: лучший фруктовый детский (Juice kids), мужской, женский вело-образ (Sweet man), самая фруктовая команда (Juice fruit), семья (Fruit family), лучший образ, приуроченный к Мировому чемпионату мира по профессиональному мастерству (Вело – WorldSkills).

Планируется, что почетным гостем велопарада станет депутат Государственной Думы Николай Валуев.

В этот же день состоится яркая концертная программа, которая начнется в 12.00. Перед публикой выступят экстремальное шоу джамперов «Flying people», танцевальные коллективы, рэпер – студент АГНИ Ратмир Латыпов RAMZES, полуфиналист телевизионного проекта «Ты супер» – Владимир Скрипаль и многие другие.

По окончании концерта состоится награждение победителей конкурса «Алга в лето».

В полдень начнется велогонка «Тур де Татарстан». Спортсмены смогут преодолеть дистанции в 50 и 100 км по главным улицам города. Участие в гонке примут не только жители Республики Татарстан, но и профессиональные спортсмены с разных регионов России и других стран мира.

 

 

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