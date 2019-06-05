В Нижнекамском районе реконструируют театр Туфана Миннуллина, детский сад, Дом культуры и парк

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района Айдар Метшин провел выездное совещание с руководителями исполкома, а также со строителями на объектах, где в этом году проводится реконструкция, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В селе Большое Афанасово в этом году реализуются три проекта. На сегодняшний день здесь идет активный ремонт. Первый из этих объектов – парк отдыха «Дуслык», где в прошлом году уже выполнили первую очередь реконструкции на сумму 10 млн рублей.





По республиканской программе на территории 0,8 га стартовала работа по созданию комфортного общественного пространства, где каждый житель села сможет найти занятие по душе. Это площадки с тренажерами, комбинированные площадки, игровая зона и многое другое. Летом в парке можно играть в футбол, баскетбол, бегать, а зимой здесь практикуется катание на лыжах.



В этом году работа по созданию парка будет продолжена. На выделенные 10 млн рублей планируется построить новую сцену для проведения массовых праздничных мероприятий, баскетбольную площадку, выложить дорожки и благоустроить парковую зону.





Глава района призвал сельчан принять участие в благоустройстве проекта, отметив, что инцидентов в виде распивания алкогольных напитков в зоне отдыха быть не должно.



Большеафанасовский Дом культуры также закрыт на капитальный ремонт по республиканской программе «Сельские клубы». В этом году ДК исполнилось 73 года. На его реконструкцию из республиканской казны выделено 18,8 млн рублей. Обновленный клуб откроется в августе. К этому времени он полностью поменяет не только свой облик, но и содержание. В первую очередь изменится основной зал. Для творческих формирований (здесь работают 15 коллективов различного направления, три из которых – хореографические) будут созданы отдельные студии, кружковые комнаты.





Ремонт идет и в дошкольном учреждении «Ручеек» в селе Большое Афанасово. Детский сад был построен в 1968 году. Уже сейчас здесь прокладывают подземные коммуникации, а в здании трудятся строители. В рамках республиканской программы по ремонту дошкольных учреждений на реконструкцию этого сада выделено 24 млн рублей.



Капитальная реконструкция по республиканской программе сейчас идет и в Нижнекамском государственном татарском драматическом театре имени Туфана Миннуллина. На средства в сумме 145 млн рублей планируется построить новый зрительный зал на 250 мест, полностью изменить концепцию внутренней схемы. Это будет классическое здание театра, где предусмотрены удобные гардеробные, гримерные, студии, костюмерные. Обновленный театр планируют открыть к новому 2020 году.

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