Татар-информ

6 июня 2019, 00:20

Общество

Жительница Спасского района отпраздновала 105-летие

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Общество

Жительница Спасского района отпраздновала 105-летие

Фото: spas-rt.ru

Марьямбана Лотфулловна родила пятерых детей, преодолела на своем веку много трудностей, пережив тяжелые военные годы.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Марьямбану Мардеева из Среднего Юрткуля Спасского района отпраздновала 105-летний юбилей, пишет газета «Яна тормыш».

С такой внушительной датой ее поздравили председатель контрольно-счетной палаты Мансур Гиматдинов, председатель районной организации ветеранов Татьяна Бурумова, глава сельского поселения Гулина Каримуллина, сотрудники социальной защиты, родственники.

Труженице тыла вручили поздравительные открытки Президента России Владимира Путина, главы района, а также продуктовый набор, цветы, подарки. Долгожительницу поблагодарили за долгую трудовую деятельность, жизненную стойкость.

Марьямбана Лотфулловна родила пятерых детей, преодолела на своем веку много трудностей, пережив тяжелые военные годы.

Поздравляющие пожелали имениннице крепкого здоровья, мирной жизни, благополучия и счастья в окружении дорогих и близких людей.

 

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