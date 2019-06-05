Мусульмане Азербайджана совершили намаз по случаю окончания Рамадана в «татарской мечети»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сегодня около 6 тыс. мусульман в Азербайджане приняли участие в праздничной молитве по случаю завершения Священного месяца Рамадан. Также праздничный намаз прошел и в бакинской мечети «Аждарбей», которую в народе называют «татарская мечеть», сообщает пресс-служба Общественного объединения «Татарстан».

Председатель религиозной общины мечети «Аждарбей», ответственный работник Управления мусульман Кавказа Хамдулла Бабаев отметил, что в праздничном намазе в мечети «Аждарбей» приняли участие прихожане, среди которых по традиции были татары Азербайджана.

Хамдулла Бабаев пояснил, что Управление мусульман Кавказа при расчете времени начала и окончания поста основывается на данные, полученные из Шемахинской обсерватории, согласно которым Рамазан-байрам приходится на 5 июня.

«Желаем мира и благополучия азербайджанскому народу и братскому народу Татарстана, чтобы они всегда поддерживали друг друга и укрепляли узы братства!» — сказал он.

Духовный лидер татарской диаспоры Азербайджана, прихожанин мечети «Аджарбей» Гаджи Фархад Гафуров отметил, что среди прихожан мечети увеличивается количество татар, в том числе и из числа молодого поколения.

«Мечеть „Аждарбей“ играет большую роль для татар Азербайджана, ведь уже сменилось несколько поколений прихожан и всегда среди них мы видим представителей татарской диаспоры Азербайджана», — добавил он.

Во времена Великой Отечественной войны в этой мечети располагались складские и подсобные помещения. Как рассказала внучка бывшего имама мечети «Аджарбей» Абдуллы муллы Наиля ханум, мечеть была восстановлена силами татар: «Еще мой дедушка Абдулла мулла вместе с другими татарами тогда, несмотря на трудности, все свое свободное время уделяли ее восстановлению и поддержанию».

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