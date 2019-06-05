Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), тема которого — «Формирую повестку устойчивого развития». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Ожидается, что на полях форума Рустам Минниханов проведет ряд деловых встреч и переговоров с представителями международных компаний. Кроме того, состоятся церемонии подписания соглашений о сотрудничестве и других документов», — говорится в сообщении.

Также Президент РТ проведет ряд встреч с губернаторами субъектов федерации, в том числе с и.о. главы Башкортостана Радием Хабировым, с губернатором Красноярского края Александром Уссом и др.

Традиционно в рамках ПМЭФ состоится заседание Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), председателем которой является Рустам Минниханов.

Кроме того, руководитель республики примет участие в «деловом завтраке» Сбербанка, основная тем которого — «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы».

Также в рамках форума состоится презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Планируется, что Рустам Минниханов примет участие в открытии форма и пленарной сессии с участием Президента России Владимира Путина.

Мероприятие пройдет 6-8 июня на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

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