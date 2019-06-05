Татар-информ

5 июня 2019, 23:24

Официальная хроника

Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме

Рекомендуем

Официальная хроника

Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме

ПМЭФ-2019 пройдет 6 — 8 июня на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), тема которого — «Формирую повестку устойчивого развития». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Ожидается, что на полях форума Рустам Минниханов проведет ряд деловых встреч и переговоров с представителями международных компаний. Кроме того, состоятся церемонии подписания соглашений о сотрудничестве и других документов», — говорится в сообщении.

Также Президент РТ проведет ряд встреч с губернаторами субъектов федерации, в том числе с и.о. главы Башкортостана Радием Хабировым, с губернатором Красноярского края Александром Уссом и др.

Традиционно в рамках ПМЭФ состоится заседание Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), председателем которой является Рустам Минниханов.

Кроме того, руководитель республики примет участие в «деловом завтраке» Сбербанка, основная тем которого — «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы».

Также в рамках форума состоится презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Планируется, что Рустам Минниханов примет участие в открытии форма и пленарной сессии с участием Президента России Владимира Путина.

Мероприятие пройдет 6-8 июня на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Полпред Президента РФ в ПФО вручил Премьер-министру Татарстана орден Почета
Новости дня
00:20
Жительница Спасского района отпраздновала 105-летие

Марьямбана Лотфулловна родила пятерых детей, преодолела на своем веку много трудностей, пережив тяжелые военные годы.

5.06 23:56
Мусульмане Азербайджана совершили намаз по случаю окончания Рамадана в «татарской мечети»

Духовный лидер татарской диаспоры Азербайджана Гаджи Фархад Гафуров отметил, что мечеть «Аждарбей» играет большое значение для татар страны.

5.06 23:43
В Казани на подготовку к первенству Европы по плаванию среди юниоров потратят почти 12,5 млн рублей

Соревнования планируют провести во Дворце водных видов спорта с 30 июня по 8 июля этого года.

5.06 23:24
Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме

ПМЭФ-2019 пройдет 6 — 8 июня на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

5.06 23:19
Ко дню рождения Пушкина в Нижнекамске проведут «читающий» фестиваль

Творческие площадки начнут работу с 10 утра в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая.

5.06 23:10
Во время флешмоба «Читаем Пушкина» стихи поэта прочтут на китайском, корейском и индонезийском

Прочитать стихотворение поэта на родном языке сможет любой желающий.

5.06 22:50
В Музее истории Казанского университета откроется выставка об истории русского языка

Название выставки относит посетителя к высказыванию создателя русского литературного языка, великого писателя Николая Карамзина.

5.06 22:31
В Казани на реконструкцию кинотеатра «Чулпан» планируют потратить более 247 млн рублей

Отреставрированный кинотеатр будет вмещать порядка 470 зрителей.

5.06 22:12
За неделю в шести моногородах Татарстана число безработных выросло до 3411 человек

В Чистополе количество безработных жителей за семь дней сократилось на 43 человека – до 324.

5.06 22:00
В мае казанцы сдали на переработку более 900 кг стекла и 700 кг макулатуры

Для благотворительных целей жители города принесли более 450 кг одежды.

5.06 21:48
Почти 300 колокольчиков и гравюры с народами России представлены в Елабужском музее

В городе открылись выставки из фондов Государственного музея А. С. Пушкина и частного собрания профессора Андрея Глушецкого.

5.06 21:32
Ирек Файзуллин: На федеральном уровне нужно решить проблему увеличения объемов образования отходов

В Госсовете РТ рассмотрели первые итоги перехода к системе обращения с отходами производства и потребления.

5.06 21:12
За неделю число безработных в РТ выросло до 11 тыс. 880, а число вакансий – до 45 тыс.

За семь дней статус безработных приобрели 470 татарстанцев, большинство из которых ранее имели работу.

5.06 21:02
Теоретик медиа из Нидерландов расскажет в Казани о критической теории Интернета

Публичная лекция Герта Ловинка состоится в Центре современной культуры «Смена».

5.06 20:48
На выставке в ГМИИ РТ представят иллюзионистические диджитал принты и объекты «орудий пыток»

В AES+F персонажи разыгрывают сцены абсурдных социальных утопий и меняются масками, трансформируясь из нищих в богатых, из полицейских в воров.

5.06 20:40
Талантливые школьники отдыхают в «Буревестнике» Елабужского института КФУ

Смена «IT-территория» собрала 80 ребят со всего Татарстана.

5.06 20:28
Семинар по реализации нацполитики в регионах России пройдет в Чебоксарах

Аналогичные события будут организованы в других федеральных округах.

5.06 20:18
В Казани кукольный театр из Казахстана показал спектакль 18+ по знаменитой пьесе Шекспира

Кукольный спектакль «Ромео и Джульетта» в рамках «Науруза» поставили на сцене театра кукол «Экият».

5.06 20:10
Инфекционная больница Набережных Челнов начнет принимать пациентов после капремонта

Медицинское учреждение оснастили видеокамерами, кондиционерами и системой контроля качества.

5.06 19:58
В Татарстане до 2021 года продлили действие налоговых льгот на имущество для технопарков

Продление срока действия льгот по налогу на имущество организаций направлено на привлечение малого и среднего бизнеса в инновационную сферу.

5.06 19:48
В Елабуге путевки в детсады получат свыше 950 детей

Больше всего мест будет создано для детей в возрасте от двух до трех лет.

5.06 19:36
На региональных автодорогах в Татарстане планируется ликвидировать 113 участков концентрации ДТП

За 2017 год в республике было выявлено 128 мест концентрации ДТП, за 2018-й – 113.

5.06 19:23
На видео попало, как на трассе М7 в Татарстане легковушка влетела под фуру

Авария произошла сегодня днем недалеко от Набережных Челнов.

5.06 19:18
Власти РТ и компания Haier подписали меморандум о создании «умного завода» в Набережных Челнах

Проект по строительству завода стиральных машин предполагается воплотить в жизнь в 2019–2022 годах.

5.06 19:10
Татарстан направит 5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»

Средства на ремонт дорог в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

События