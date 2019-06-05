Во время флешмоба «Читаем Пушкина» стихи поэта прочтут на китайском, корейском и индонезийском

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет впервые организует и приглашает принять участие во флешмобе «Читаем Пушкина», сообщает пресс-служба КФУ.



Флешмоб состоится 6 июня, в день 220-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. Начало – в 9.30.



Студенты, школьники и все желающие получат возможность прочесть стихотворение или любой отрывок из произведения Александра Пушкина. Читать Пушкина будут на русском, татарском, английском, испанском, французском, немецком, китайском, корейском, узбекском, индонезийском и других языках.



Любимое стихотворение поэта на родном языке участники при желании могут подготовить заранее.



Далее участники флешмоба направятся в сторону Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, чтобы возложить цветы к памятнику великого русского поэта.



Флешмоб состоится около здания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.