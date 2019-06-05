Татар-информ

5 июня 2019, 22:50

Культура

В Музее истории Казанского университета откроется выставка об истории русского языка

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Культура

В Музее истории Казанского университета откроется выставка об истории русского языка

Название выставки относит посетителя к высказыванию создателя русского литературного языка, великого писателя Николая Карамзина.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). 6 июня в Музее истории Казанского университета откроется выставка под названием «Богатство языка есть богатство мыслей», приуроченная к празднованию сразу нескольких памятных дат: 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, 27 мая – Общероссийский день библиотек, а 6 июня – Международный день русского языка, сообщает пресс-служба КФУ.

Название выставки относит посетителя к высказыванию создателя русского литературного языка, великого писателя Николая Карамзина.

На русском языке говорят более 260 млн человек, он занимает шестое место в мире по распространенности. Создание славянской письменности святыми Кириллом и Мефодием в IX веке предопределило развитие народов Восточной Европы в одной культурной традиции и системе ценностей.

фото: kpfu.ru

Несмотря на многие сложные периоды в истории, целостность славянского духовного мира и единство языка, графики, письменности продолжает существовать и распространяться.

В ходе петровских реформ 1708 года количество букв было впервые сокращено, а в 1918 году остался существующий и сейчас алфавит из 33 букв.

Гость выставки увидит азбуки и буквари 17 – 19-х веков, а также первые русские грамматики, которые будут представлены в витринах выставки как свидетельство многовековой генетической традиции развития русского языка.

Также на выставке можно будет увидеть грамматики и словари братских народов, использующих кириллическую графику с древности: сербского, болгарского и других.

 

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