В Музее истории Казанского университета откроется выставка об истории русского языка

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). 6 июня в Музее истории Казанского университета откроется выставка под названием «Богатство языка есть богатство мыслей», приуроченная к празднованию сразу нескольких памятных дат: 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, 27 мая – Общероссийский день библиотек, а 6 июня – Международный день русского языка, сообщает пресс-служба КФУ.



Название выставки относит посетителя к высказыванию создателя русского литературного языка, великого писателя Николая Карамзина.



На русском языке говорят более 260 млн человек, он занимает шестое место в мире по распространенности. Создание славянской письменности святыми Кириллом и Мефодием в IX веке предопределило развитие народов Восточной Европы в одной культурной традиции и системе ценностей.

фото: kpfu.ru



Несмотря на многие сложные периоды в истории, целостность славянского духовного мира и единство языка, графики, письменности продолжает существовать и распространяться.



В ходе петровских реформ 1708 года количество букв было впервые сокращено, а в 1918 году остался существующий и сейчас алфавит из 33 букв.



Гость выставки увидит азбуки и буквари 17 – 19-х веков, а также первые русские грамматики, которые будут представлены в витринах выставки как свидетельство многовековой генетической традиции развития русского языка.



Также на выставке можно будет увидеть грамматики и словари братских народов, использующих кириллическую графику с древности: сербского, болгарского и других.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.