Татар-информ

5 июня 2019, 21:32

ОбществоЗдоровье и среда

Ирек Файзуллин: На федеральном уровне нужно решить проблему увеличения объемов образования отходов

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Ирек Файзуллин: На федеральном уровне нужно решить проблему увеличения объемов образования отходов

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В Госсовете РТ рассмотрели первые итоги перехода к системе обращения с отходами производства и потребления.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На федеральном уровне необходимо решить проблему увеличения объемов образования твердых коммунальных отходов. Об этом заявил сегодня на 48-м заседании Госсовета РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«На федеральном уровне надо решить проблему увеличения объемов образования твердых коммунальных отходов. Решение это – изменение системы упаковки тех товаров, которые приобретаются», – сказал докладчик.

По словам Файзуллина, ежегодно в Татарстане образуется 1 млн 613 тыс. тонн, или 12 млн 443 тыс. кубов твердых коммунальных отходов. «Размещение отходов осуществляется на полигонах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, имеющих остаточный ресурс отведенных мощностей. Эти полигоны созданы до перехода республики на новую систему обращения и будут эксплуатироваться до исчерпания остаточного ресурса – мощность осталась на 4 – 5 лет. Около 35% ТКО подлежит предварительной обработке», – отметил он.

Министр напомнил, что с 1 января текущего года Татарстан, как и другие регионы России, перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В республике сбором и утилизацией ТКО занимается два региональных оператора – ООО «УК «ПЖКХ» (западная зона) и ООО «Гринта» (восточная зона). Соглашения с ними заключены на 10 лет.

Докладчик упомянул, что изменились тарифы для потребителей, теперь плата начисляется из расчета на одного человека. Так, тариф по многоквартирным домам составляет 71,95 рублей, по индивидуальным жилым строениям – 78,05 рублей. «На 1 мая собираемость платежей составила 88,3%», – продолжил он.

В процессе заключения договоров региональные операторы столкнулись с несовершенством законодательства, подчеркнул Файзуллин. «Сложилась ситуация, когда у операторов есть обязанность по обеспечению вывоза мусора, а у тех, кто мусор образует, нет обязанности заключить договор», – пояснил он.

«Заключить договор с региональным оператором обязаны все организации, в которых образуются твердые коммунальные отходы. В настоящее время министерство проводит работу с организациями и юрлицами, которые не заключили договоры. Таким юрлицам выдаются предупреждения и предписания о необходимости заключения договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. Если предписание не выполняется, министерство вправе наложить штраф на должностных лиц», – добавил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он подчеркнул, что зачастую юридические лица сбрасывают свои отходы в контейнеры, которые предназначены для граждан республики, в овраги и поля, тем самым они избегают заключения договоров.

За четыре месяца 2019 года инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов составлено 890 административных материалов в области обращения с отходами, что на 10% меньше, чем в 2018 году. Выявлено также 800 мест несанкционированного размещения отходов, что на 20% меньше, чем в прошлом году, из них 760, или 95%, ликвидировано, проинформировал министр.

Ситуацию с обмелением Волги в Татарстане затронул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Когда обмелела Волга, концентрация вредных веществ в десятки раз увеличилась, поскольку воды стало меньше, а сброс негатива не уменьшился. И миллиардные убытки несет Татарстан по этому и ряду других направлений. Как сделать согласованной работу федерального центра и органов федеральной власти, которые отвечают за это дело? Нас не спросили и посбрасывали воду предварительно, чтобы сохранить какие-то населенные пункты в низовьях. А страдает европейская часть страны. И Волга только-только восстанавливается», – резюмировал он.

На заседании Госсовета РТ депутаты обсудили первые итоги перехода к новой системе обращения с отходами производства и потребления. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Борис Менделевич: Надо рассказывать о психических болезнях и повышать уровень гуманизма в обществе
Новости дня
22:50
В Музее истории Казанского университета откроется выставка об истории русского языка

Название выставки относит посетителя к высказыванию создателя русского литературного языка, великого писателя Николая Карамзина.

22:31
В Казани на реконструкцию кинотеатра «Чулпан» планируют потратить более 247 млн рублей

Отреставрированный кинотеатр будет вмещать порядка 470 зрителей.

22:12
За неделю в шести моногородах Татарстана число безработных выросло до 3411 человек

В Чистополе количество безработных жителей за семь дней сократилось на 43 человека – до 324.

22:00
В мае казанцы сдали на переработку более 900 кг стекла и 700 кг макулатуры

Для благотворительных целей жители города принесли более 450 кг одежды.

21:48
Почти 300 колокольчиков и гравюры с народами России представлены в Елабужском музее

В городе открылись выставки из фондов Государственного музея А. С. Пушкина и частного собрания профессора Андрея Глушецкого.

21:32
Ирек Файзуллин: На федеральном уровне нужно решить проблему увеличения объемов образования отходов

В Госсовете РТ рассмотрели первые итоги перехода к системе обращения с отходами производства и потребления.

21:12
За неделю число безработных в РТ выросло до 11 тыс. 880, а число вакансий – до 45 тыс.

За семь дней статус безработных приобрели 470 татарстанцев, большинство из которых ранее имели работу.

21:02
Теоретик медиа из Нидерландов расскажет в Казани о критической теории Интернета

Публичная лекция Герта Ловинка состоится в Центре современной культуры «Смена».

20:48
На выставке в ГМИИ РТ представят иллюзионистические диджитал принты и объекты «орудий пыток»

В AES+F персонажи разыгрывают сцены абсурдных социальных утопий и меняются масками, трансформируясь из нищих в богатых, из полицейских в воров.

20:40
Талантливые школьники отдыхают в «Буревестнике» Елабужского института КФУ

Смена «IT-территория» собрала 80 ребят со всего Татарстана.

20:28
Семинар по реализации нацполитики в регионах России пройдет в Чебоксарах

Аналогичные события будут организованы в других федеральных округах.

20:18
В Казани кукольный театр из Казахстана показал спектакль 18+ по знаменитой пьесе Шекспира

Кукольный спектакль «Ромео и Джульетта» в рамках «Науруза» поставили на сцене театра кукол «Экият».

20:10
Инфекционная больница Набережных Челнов начнет принимать пациентов после капремонта

Медицинское учреждение оснастили видеокамерами, кондиционерами и системой контроля качества.

19:58
В Татарстане до 2021 года продлили действие налоговых льгот на имущество для технопарков

Продление срока действия льгот по налогу на имущество организаций направлено на привлечение малого и среднего бизнеса в инновационную сферу.

19:48
В Елабуге путевки в детсады получат свыше 950 детей

Больше всего мест будет создано для детей в возрасте от двух до трех лет.

19:36
На региональных автодорогах в Татарстане планируется ликвидировать 113 участков концентрации ДТП

За 2017 год в республике было выявлено 128 мест концентрации ДТП, за 2018-й – 113.

19:23
На видео попало, как на трассе М7 в Татарстане легковушка влетела под фуру

Авария произошла сегодня днем недалеко от Набережных Челнов.

19:18
Власти РТ и компания Haier подписали меморандум о создании «умного завода» в Набережных Челнах

Проект по строительству завода стиральных машин предполагается воплотить в жизнь в 2019–2022 годах.

19:10
Татарстан направит 5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»

Средства на ремонт дорог в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

19:02
Участников «Гонки героев» под Казанью ждут рукоходы, рвы, «Болотные дебри» и два новых препятствия

Подробная информация о новых преградах держится в секрете.

18:52
Сразу три книги Татарского книжного издательства признаны лучшими изданиями 2018 года

С 1 по 6 июня в центре Москвы на Красной площади проходит книжный фестиваль «Красная площадь».

18:40
В Казани сменился гендиректор завода «Элекон»

Вместо Александра Колесова предприятие возглавил Павел Коротченко.

18:30
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G

Мероприятие подтвердило техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами.

18:28
Госсовет РТ направит в Госдуму инициативу по определению территории бесплатных парковок

Определение границ прилегающих к зданиям территорий депутаты просят возложить на органы местного самоуправления.

18:15
Житель Татарстана, зарубивший из ревности подругу и покалечивший приятеля, получил 13 лет «строгача»

Суд признал 42-летнего жителя Сармановского района республики виновным по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

События