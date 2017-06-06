Ирек Файзуллин: На федеральном уровне нужно решить проблему увеличения объемов образования отходов

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На федеральном уровне необходимо решить проблему увеличения объемов образования твердых коммунальных отходов. Об этом заявил сегодня на 48-м заседании Госсовета РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«На федеральном уровне надо решить проблему увеличения объемов образования твердых коммунальных отходов. Решение это – изменение системы упаковки тех товаров, которые приобретаются», – сказал докладчик.

По словам Файзуллина, ежегодно в Татарстане образуется 1 млн 613 тыс. тонн, или 12 млн 443 тыс. кубов твердых коммунальных отходов. «Размещение отходов осуществляется на полигонах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, имеющих остаточный ресурс отведенных мощностей. Эти полигоны созданы до перехода республики на новую систему обращения и будут эксплуатироваться до исчерпания остаточного ресурса – мощность осталась на 4 – 5 лет. Около 35% ТКО подлежит предварительной обработке», – отметил он.

Министр напомнил, что с 1 января текущего года Татарстан, как и другие регионы России, перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В республике сбором и утилизацией ТКО занимается два региональных оператора – ООО «УК «ПЖКХ» (западная зона) и ООО «Гринта» (восточная зона). Соглашения с ними заключены на 10 лет.

Докладчик упомянул, что изменились тарифы для потребителей, теперь плата начисляется из расчета на одного человека. Так, тариф по многоквартирным домам составляет 71,95 рублей, по индивидуальным жилым строениям – 78,05 рублей. «На 1 мая собираемость платежей составила 88,3%», – продолжил он.

В процессе заключения договоров региональные операторы столкнулись с несовершенством законодательства, подчеркнул Файзуллин. «Сложилась ситуация, когда у операторов есть обязанность по обеспечению вывоза мусора, а у тех, кто мусор образует, нет обязанности заключить договор», – пояснил он.

«Заключить договор с региональным оператором обязаны все организации, в которых образуются твердые коммунальные отходы. В настоящее время министерство проводит работу с организациями и юрлицами, которые не заключили договоры. Таким юрлицам выдаются предупреждения и предписания о необходимости заключения договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. Если предписание не выполняется, министерство вправе наложить штраф на должностных лиц», – добавил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он подчеркнул, что зачастую юридические лица сбрасывают свои отходы в контейнеры, которые предназначены для граждан республики, в овраги и поля, тем самым они избегают заключения договоров.

За четыре месяца 2019 года инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов составлено 890 административных материалов в области обращения с отходами, что на 10% меньше, чем в 2018 году. Выявлено также 800 мест несанкционированного размещения отходов, что на 20% меньше, чем в прошлом году, из них 760, или 95%, ликвидировано, проинформировал министр.

Ситуацию с обмелением Волги в Татарстане затронул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Когда обмелела Волга, концентрация вредных веществ в десятки раз увеличилась, поскольку воды стало меньше, а сброс негатива не уменьшился. И миллиардные убытки несет Татарстан по этому и ряду других направлений. Как сделать согласованной работу федерального центра и органов федеральной власти, которые отвечают за это дело? Нас не спросили и посбрасывали воду предварительно, чтобы сохранить какие-то населенные пункты в низовьях. А страдает европейская часть страны. И Волга только-только восстанавливается», – резюмировал он.

На заседании Госсовета РТ депутаты обсудили первые итоги перехода к новой системе обращения с отходами производства и потребления.

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