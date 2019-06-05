Почти 300 колокольчиков и гравюры с народами России представлены в Елабужском музее

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Выставочном зале Елабужского музея-заповедника сегодня окрыли сразу две экспозиции: «Народы России» из Государственного музея А. С. Пушкина и «Колокольчик звенит — унывать не велит» из частного собрания профессора Андрея Глушецкого.

Основой для первой выставки послужил иллюстрированный альбом «Народы России, или Описание обычаев, нравов и костюмов разных народов Российской империи», который был опубликован в 1812–1813 гг. в Париже на французском языке баварским посланником при русском дворе Карлом Рехбергом. Здесь представлено около 100 цветных гравюр с изображением татар, украинцев, киргизов, армян, грузин и других народов, которые входили в то время в состав Российской Империи. Выставка в Елабуге будет работать до 14 июля.

Автор второй выставки «Колокольчик звенит — унывать не велит», москвич Андрей Глушецкий, привез в Елабугу лишь часть своей коллекции колокольчиков. А именно 281 экспонат, выполненный в технике литья и клепания. Всего же в коллекции Андрея Глушецкого более 4 тысяч видов колокольчиков, привезенных из разных стран мира.

«Я собираю колокольчики более 20 лет. Первый сувенирный колокольчик купил в Барселоне. Всего представлено 55 стран мира, в которых я побывал. Колокольчики разные по направленности, по функциональному назначению, по внешнему виду, поэтому выделить какой-то отдельный экземпляр не могу. Я люблю всю коллекцию, потому что она многогранная», — отметил коллекционер.

Для гостей он сегодня подготовил выступление о том, в каких сферах чаще всего применяются колокольчики. Например, самые распространенные — это пастушьи, а также ездовые колокольчики, которые приторачиваются к конской дуге и вместе с русской тройкой давно стали своеобразным символом России.

Выставка «Колокольчик звенит — унывать не велит» в Елабуге будет экспонироваться до 31 октября.

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