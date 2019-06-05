Теоретик медиа из Нидерландов расскажет в Казани о критической теории Интернета

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Завтра, 6 июня, нидерландский теоретик медиа и автор сборника эссе «Критическая теория интернета» Герт Ловинк прочитает одноименную лекцию в казанском Центре современной культуры «Смена».

В своем выступлении лектор затронет нынешнее состояние Интернета, которое разочаровывает многих, и причины, которые привели к нему Сеть. Не оставит он без внимания и то, насколько вообще политическая теория может работать с интернет-явлениями и каким может быть политический активизм в современных условиях.

Ловинк проблематизирует все эти вопросы. Он призывает осмыслять технологическую социальность в эпоху централизованного Интернета, анализируя как самые простые культурные техники от селфи до комментариев, так и состояние демократии и современных прогрессивных движений.

Герт Ловинк – теоретик медиа и активист, основатель и директор амстердамского Института сетевых культур, автор пяти посвященных Интернету работ. В 1990-е он был одним из организаторов фестиваля Ars Electronica, именно им выдвинута концепция тактических медиа и организованных сетей.

Лекция пройдет при поддержке издательства Ad Marginem и посольства Королевства Нидерландов в Российской Федерации. Мероприятие начнется в 19.30, вход на него будет свободным.

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