Татар-информ

5 июня 2019, 20:40

ОбществоНаука и образование

Талантливые школьники отдыхают в «Буревестнике» Елабужского института КФУ

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ОбществоНаука и образование

Талантливые школьники отдыхают в «Буревестнике» Елабужского института КФУ

Смена «IT-территория» собрала 80 ребят со всего Татарстана.

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В оздоровительном лагере «Буревестник» Елабужского института К(П)ФУ стартовала смена «IT-территория» для учащихся лицея имени Н. И. Лобачевского и IT-лицея КФУ.

80 талантливых ребят со всего Татарстана, а также из других регионов страны будут совмещать занимательные занятия с активным отдыхом, сообщили в пресс-службе института.

Программа смены очень насыщенна: занятия естественными науками и иностранными языками чередуются с культурными и спортивными мероприятиями, квестами, увлекательными мастер-классами.

В Елабужском институте КФУ постарались составить программу так, чтобы она не напоминала школьную программу. Важно, чтобы дети не только смогли расширить свой кругозор, но и отдохнули за лето, вдоволь пообщались со сверстниками, отметили в вузе.

Этим летом лагерь «Буревестник» примет не только лицеистов и школьников. Лагерь станет площадкой для учебы, спорта, творчества, практики и воспитания лидерских качеств студентов со всей республики. 

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