Семинар по реализации нацполитики в регионах России пройдет в Чебоксарах

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Обучающий семинар «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» состоится с 19 по 21 июня в Чебоксарах.

Мероприятие пройдет в здании Национальной библиотеки Чувашии. Оно станет частью проекта, в рамках которого Федеральное агентство по делам национальностей и Московский государственный университет имени Ломоносова проведут аналогичные события во всех федеральных округах, а не только в Приволжском.

Будут организованы встречи с известными российскими политиками и государственными деятелями, а также лекции и интерактивные занятия в малых группах. Завершит семинар панельная дискуссия его участников.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил значимость события, подчеркнув, что «национальная политика требует системного, даже отраслевого подхода к управлению».

Все слушатели получат сертификаты МГУ, подтверждающие прохождение обучения, отмечают организаторы семинара.

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