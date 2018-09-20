В Татарстане до 2021 года продлили действие налоговых льгот на имущество для технопарков

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане продлили до 1 января 2021 года действие льготного налога на имущество в размере 0,5% для технопарков и инновационно-технологических центров. Такое решение приняли сегодня депутаты на 48-м заседании Госсовета РТ V созыва.

Продление срока действия льгот по налогу на имущество организаций направлено на привлечение малого и среднего бизнеса в инновационную сферу. Сумма льготы по этой категории в 2017 году составила 276,1 млн рублей.

Кроме того, законопроектом продлевается действие налоговых преференций для организаций в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры регионального и местного значения, расположенных на железнодорожных станциях и используемых для обслуживания пассажиров. Сумма налоговых преференций оценивается в 20 млн рублей в год. Введение льготы предполагается с 1 января 2020 года.

«Предлагаем принять законопроект в первом и третьем чтениях, потому что он связан с продлением действия льгот. Думаю, надо поддержать это решение», – сказал председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

На заседании депутаты сразу в трех чтениях приняли законопроект, касающийся изменений в республиканском законе «О налоге на имущество организаций».

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