Власти РТ и компания Haier подписали меморандум о создании «умного завода» в Набережных Челнах

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Москве Министерство промышленности и торговли России, Правительство Татарстана, город Набережные Челны и корпорация Haier подписали меморандум о намерениях по созданию в Автограде «умного завода», производящего стиральные машины. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Документ подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и президент корпорации Haier Чжоу Юньцзе.

Завод должен быть создан на территории высокотехнологичного индустриального парка в Набережных Челнах. Планируется, что новое производство будет соответствовать стандартам IV промышленной революции. Реализовать инвестиционный проект предполагается в течение 2019–2022 годов.

Воплощение проекта в жизнь будет способствовать социально-экономическому развитию России в целом, Татарстана в частности и Набережных Челнов в том числе, созданию уникального производства, повышению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, развитию экспортного потенциала страны в области высокотехнологичной продукции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что работы по строительству «умного завода» Haier в Набережных Челнах планируется начать в IV квартале 2019 года, а ввести его в эксплуатацию – в 2021 году. Первый же завод Haier по производству стиральных машин предполагается запустить уже в III квартале 2019-го.

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