Татар-информ

5 июня 2019, 19:23

Происшествия

На видео попало, как на трассе М7 в Татарстане легковушка влетела под фуру

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Происшествия

На видео попало, как на трассе М7 в Татарстане легковушка влетела под фуру

Фото: соцсети

Авария произошла сегодня днем недалеко от Набережных Челнов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На видео попало, как на трассе М7 в Татарстане легковушка влетела под фуру. Видеозапись с места страшной аварии разместили пользователи на страницах в соцсетях.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня днем недалеко от Набережных Челнов.

На кадрах видно, что небольшой легковой автомобиль-фургон врезался в заднюю часть грузовика. У машины смяты капот, водительская дверь, разбиты водительское и лобовое стекла. Удар был такой силы, что легковушка буквально влетела под полуприцеп большегруза.

Рядом с автомобилем находятся сотрудники ГИБДД и МЧС. Причины аварии и количество пострадавших устанавливаются.
 

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