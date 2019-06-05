(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На видео попало, как на трассе М7 в Татарстане легковушка влетела под фуру. Видеозапись с места страшной аварии разместили пользователи на страницах в соцсетях.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня днем недалеко от Набережных Челнов.

На кадрах видно, что небольшой легковой автомобиль-фургон врезался в заднюю часть грузовика. У машины смяты капот, водительская дверь, разбиты водительское и лобовое стекла. Удар был такой силы, что легковушка буквально влетела под полуприцеп большегруза.

Рядом с автомобилем находятся сотрудники ГИБДД и МЧС. Причины аварии и количество пострадавших устанавливаются.



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