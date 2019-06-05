На региональных автодорогах в Татарстане планируется ликвидировать 113 участков концентрации ДТП

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На региональных автодорогах в Татарстане в этом году планируют ликвидировать 113 участков концентрации ДТП. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с Управлением ГИБДД МВД по РТ ведет работу по выявлению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и разработке мероприятий по их устранению, подчеркнул собеседник агентства. Так, по итогам анализа дорожно-транспортных происшествий в 2017 году в Татарстане выявлено 128 мест концентрации ДТП, а по итогам 2018 года – 113.

«Это участки, на которых случились три и более ДТП в год с пострадавшими. Мы определяем такие места, и по ним утверждаются мероприятия по безопасности дорожного движения. В этом году принято решение проработать вопрос по проведению таких мероприятий на 58 потенциально опасных участках – то есть там, где случились два ДТП. А также еще на 64 участках, на которых произошли ДТП с тяжкими последствиями», – уточнил замминистра.

Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу, а также для ограничения выхода пешеходов на проезжую часть в непредусмотренных для этого местах на региональных автодорогах в 11 районах республики планируется установить 10,3 км металлических барьерных ограждений.

Кроме того, разработана адресная программа по установке искусственных неровностей на примыканиях второстепенных автодорог, а также на улицах населенных пунктов вблизи образовательных организаций.

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