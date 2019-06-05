В Елабуге путевки в детсады получат свыше 950 детей

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Этим летом путевки в дошкольные учреждения Елабуги получат 959 детей. С 1 июня по 31 августа в Елабужском районе идет комплектование групп детских садов, сообщили в Управлении образования.

Всего будут сформированы 37 групп, в том числе две ясельные группы, семь групп для детей от трех до четырех лет, а остальные – для малышей в возрасте от двух до трех лет.

По словам специалистов Управления образования, итоги комплектования родители смогут узнать в «Личном кабинете» системы «Электронный детский сад». Увидев изменение статуса с «Зарегистрирован» на «Направлен в ДОУ», им нужно будет в течение месяца явиться в детский сад.

Осенью этого года в Елабуге должен заработать новый детский сад на 220 мест. Здесь будут созданы шесть ясельных групп и еще шесть групп для детей старше трех лет, но пока комплектование групп по этому дошкольному учреждению не ведется, так как нет точной даты ввода детского сада, уточнили в управлении.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.