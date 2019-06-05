Татар-информ

5 июня 2019, 18:40

Экономика и финансы

В Казани сменился гендиректор завода «Элекон»

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Экономика и финансы

В Казани сменился гендиректор завода «Элекон»

Вместо Александра Колесова предприятие возглавил Павел Коротченко.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Александр Колесов покинул пост генерального директора казанского завода «Элекон», уступив этот пост Павлу Коротченко. Сообщение об этом размещено на портале раскрытия информации.

Председателем совета директоров АО «Завод Элекон» избрали отца Александра Колесова – Николая Колесова, который возглавляет «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Завод «Элекон» входит в структуру концерна.

В совет директоров вошли также Анастасия и Диана Колесовы. Помимо них, акционеры избрали директорами Владимира Дрантусова, Наталью Румянцеву и Фавзию Хузиеву.

АО «Элекон» расположено в Ново-Савиновском районе Казани. Оно является головным предприятием по производству и разработке электрических соединителей и кабельных сборок в России.

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