Госсовет РТ направит в Госдуму инициативу по определению территории бесплатных парковок

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Госсовета Татарстана направят в Госдуму России законодательную инициативу, направленную на установление порядка определения границ территорий, прилегающих к зданиям и другим объектам, на которых могут быть запрещены платные парковки. Такое решение было поддержано сегодня на 48-м заседании республиканского парламента V созыва.

«Законодательная инициатива заключается в том, чтобы дать муниципалитетам право определять размеры прилегающих территорий, где будут располагаться бесплатные парковки. Если такие полномочия федеральным законодательным органом будут предоставлены, то закон заработает в полную силу для всех граждан», – сказал председатель парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Согласно федеральному законодательству, субъектам РФ предоставлено право своими законами запрещать платные парковки на территориях, прилегающих к спортивным, образовательным и медицинским зданиям, а также к зданиям организаций культуры, органов госвласти и местного самоуправления. Кроме того, могут быть запрещены платные парковки у организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

«Что относить к “прилегающей территории”, федеральный законодатель не прописал. И возникла правовая неясность. Поскольку территория в каждом конкретном случае может отличаться в субъекте, в муниципальном образовании», – пояснил депутат.

Проектом федерального закона предлагается внести положение, которое предусматривает установление Правительством РФ порядка определения границ территорий, непосредственно прилегающих к зданиям и другим объектам. Поскольку они в основном располагаются на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, полномочия по определению границ прилегающих территорий представляется целесообразным возложить на органы местного самоуправления.

Депутаты одобрили законодательную инициативу Госсовета Татарстана по внесению в Госдуму проекта федерального закона, касающегося изменений в ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Интересы Госсовета будет представлять депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина.

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