В Казани на подготовку к первенству Европы по плаванию среди юниоров потратят почти 12,5 млн рублей

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Казани на подготовку к первенству Европы по плаванию среди юниоров, которое планируют провести с 30 июня по 8 июля 2019 года, потратят около 12,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Проживание для представителей, технических делегатов, партнеров, судей и сотрудников Европейской лиги плавания и сотрудников хронометража будет организовано в одном отеле, причем не менее чем четырехзведочном.

Медали соревнований разработаны по индивидуальному дизайну с полноцветной печатью и логотипом мероприятия. Их изготовят из цинкового сплава и покроют аэрозольной краской под золото, серебро или бронзу в соответствии с призовым местом. Для победителей подготовят букеты из цветов солидаго, хризантем и альстромерий.

К тому же Европейской лиге плавания (LEN) выплатят 20 тыс. евро в качестве вознаграждения за предоставление и использование права на проведение мероприятия.

Будет организована также интернет-трансляция соревнований. Финансироваться подготовка будет из бюджета Республики Татарстан.

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