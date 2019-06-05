Житель Татарстана, зарубивший из ревности подругу и покалечивший приятеля, получил 13 лет «строгача»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Житель Татарстана, зарубивший топором из ревности подругу и покалечивший приятеля, получил 13,5 лет колонии строгого режима. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что вечером 17 января 2019 года 42-летний житель Сармановского района республики в своей квартире распивал спиртное в компании сожительницы и их общего знакомого. Во время застолья мужчина приревновал подругу к приятелю, после чего решил избавиться от обоих», – рассказал Руслан Галиев.

Мужчина вначале стал жестоко избивать возлюбленную ногами, после чего взял топор и не менее трех раз ударил им женщину по шее. Покончив с подругой, он переключился на приятеля – злоумышленник стал наносить мужчине удары топором. Когда потерпевший потерял сознание, ревнивец скрылся.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Пострадавшего мужчину медикам удалось спасти.

Суд признал мужчину виновным по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц» и назначил ему наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



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