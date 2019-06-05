Татар-информ

5 июня 2019, 17:56

Общество

Депутаты Госсовета РТ попросят Госдуму усовершенствовать систему взыскания алиментов

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Общество

Депутаты Госсовета РТ попросят Госдуму усовершенствовать систему взыскания алиментов

Фото: tatarstan.ru

Несмотря на комплекс принимаемых мер, задолженность по алиментам продолжает оставаться значительной.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Госсовета Татарстана направят в Госдуму России пакет из нескольких федеральных законопроектов, касающихся совершенствования механизма взыскания алиментов. Такое решение поддержали парламентарии сегодня на 48-м заседании Госсовета РТ V созыва.

Речь идет о федеральных законопроектах, связанных с внесением изменений в статью 113 Семейного кодекса РФ, статью 102 Федерального закона «Об исполнительном производстве», статью 235 Гражданского кодекса РФ, в статью 157 Уголовного кодекса РФ.

Проект федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс РФ и федеральный закон «Об исполнительном производстве» направлен на совершенствование правового механизма принудительного взыскания задолженности по алиментам, рассказал заместитель председателя парламентского Комитета по законности и правопорядку Рафил Нугуманов.

«Количество исполнительных производств по алиментам, по сравнению с данными на 1 августа 2018 года, сократилось более чем на 1 тыс. – на общую сумму 147,5 млн рублей. Ограничены в выезде за пределы РФ около 12 тыс. должников, привлечены к административной ответственности 1,1 тыс. должников, возбуждены 339 уголовных дел. Вместе с тем, несмотря на комплекс принимаемых мер, задолженность по алиментным платежам продолжает оставаться значительной», – подчеркнул депутат.

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Так, по его словам, в работе Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ находятся около 21 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов, сумма задолженности по которым превышает 2,9 млрд рублей.

Нугуманов заметил, что одной из причин, приводящих к росту задолженности по алиментам, является установленный статьей 113 Семейного кодекса РФ порядок расчета этих долгов в отношении неработающих лиц, согласно которому задолженность данной категории должников определяется по среднемесячной заработной плате в России.

В то же время размер средней зарплаты в России (43 тыс. рублей) отличается от размера средней заработной платы в регионах и, соответственно, реальных доходов населения, отметил он. Так, например, средняя зарплата в Татарстане определена в размере 34 тыс. рублей в месяц, а в Москве – 85 тыс. рублей.

«Таким образом, расчет задолженности по алиментам в отношении неработающих лиц производится без учета региональных особенностей. Установление объективно завышенной суммы долга вынуждает должника, проживающего на территории субъекта РФ с низким уровнем заработной платы, создавать препятствия судебным приставам-исполнителям. Это в конечном итоге приводит к постоянному увеличению уровня общей задолженности, нарушению прав и законных интересов ребенка, росту социальной напряженности», – констатировал депутат.

Он добавил, что законопроект направлен на изменение порядка расчета задолженности по алиментам. Он должен основываться на средней заработной плате регионального уровня в случае отсутствия официального трудоустройства должника.

«В то же время в интересах несовершеннолетних предлагается сохранить существующий порядок исчисления задолженности в случае проживания получателя алиментов в субъекте, в котором размер средней заработной платы выше относительно указанного показателя по месту жительства плательщика алиментов и выше средней заработной платы в РФ», – продолжил докладчик.

Другой федеральный законопроект, предполагающий внесение изменений в Гражданский кодекс РФ, предусматривает возможность взыскания имущества, приобретенного за счет средств должника, но при этом оформленного на третьих лиц в целях уклонения от уплаты алиментов.

«Данное имущество предлагается реализовывать с использованием предусмотренных законодательством об исполнительном производстве процедур. Вырученные от продажи средства подлежат выплате лицу, в пользу которого имеется вступивший в законную силу и неисполненный в течение шести и более месяцев судебный акт о присуждении алиментов», – пояснил Нугуманов.

Следующий федеральный законопроект связан с изменениями в Уголовном кодексе РФ. Он устанавливает «дополнительный квалифицирующий признак, связанный с совершением действий, направленных на укрытие принадлежащего должнику имущества». Таким образом, данный факт предлагается рассматривать в рамках возбужденного о неуплате алиментов уголовного дела.

Законопроектом предлагается установить более суровые меры уголовной ответственности в случае, если неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей сопряжена с сокрытием имущества, за счет которого возможна уплата средств на их содержание, в том числе посредством фиктивного оформления прав на имущество на третьих лиц и заключения подозрительных сделок по передаче имущества третьим лицам.

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