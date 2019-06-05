В казанский СИЗО пытались передать мини-телефоны, спрятанные в электробритвах

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Женщина пыталась передать осужденному в казанский СИЗО №2 мини-телефоны, спрятанные в электробритвах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.

«Предметы, запрещенные к обороту на территории пенитенциарных учреждений, обнаружили и изъяли при досмотре посылки на имя одного из осужденных. Отправителем посылки значилась жительница Казани», – рассказали в пресс-службе управления.

Сотрудники СИЗО разобрали электробритву и обнаружили внутри мини-телефон. Во второй такой же мобильник был спрятан уже в зарядном устройстве.

По факту случившегося составлен протокол об административном правонарушении.





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