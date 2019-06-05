В Казани на реконструкцию кинотеатра «Чулпан» планируют потратить более 247 млн рублей

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на реконструкцию кинотеатра «Чулпан», который будет вмещать до 470 зрителей, планируют потратить более 247 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Планируется реконструкция здания кинотеатра и здания пристроя. Большой зрительный зал кинотеатра будет вмещать 445 зрителей, а малый зал рассчитан всего на 25 мест», — подтвердила пресс-служба ГИСУ РТ.

Планируется реконструкция и капитальный ремонт части помещений существующего здания кинотеатра — это 1-й и 2-й этажи, а также частичная перепланировка помещений с установкой новых окон и дверей во всех помещениях кинотеатра, с выполнением внутренней отделки и наружной отделкой фасадов по всему периметру.

На первом этаже кинотеатра будут расположены зрительный зал, кассовый зал, вестибюль, кафе, хореографические залы и служебно-вспомогательная зона.

На втором этаже разместят следующие вспомогательно-технические и инженерно-технические помещения. Под частью здания расположен подвал с помещениями инженерного оборудования.

Общая площадь реконструкции равна 6,2 тыс. кв метров. Финансироваться проект будет из бюджета РТ.

Двухэтажное здание культурного центра «Чулпан» расположено по адресу улица Проспект Победы, 48а. Здание построено в 1992 году, а с 2002-го по 2005 год рядом с ним возвели двух- и трехэтажные пристрои, которые не ввели в эксплуатацию из-за отсутствия денежных средств.

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