Татар-информ

5 июня 2019, 17:10

Hi-Tech

«МегаФон», Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G

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Hi-Tech

«МегаФон», Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G

Первый в стране международный видеозвонок в сетях 5G ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). «МегаФон», Ростелеком и Nokia провели первый международный видеозвонок в российских сетях 5G накануне Петербургского международного экономического форума 2019 года, соединив северную столицу и Хельсинки.

Первый в России международный видеозвонок в сетях 5G ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения. Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки звонок совершили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

Мероприятие имеет яркую историческую параллель: 28 лет назад состоялся первый звонок по мобильному телефону в сетях NMT-450 в России. Звонок был совершен 9 сентября 1991 года мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком своему коллеге – главе города-побратима Сиэтла.

Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентом МегаФона и абонентом Tele2. Звонок совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Президент Ростелекома Михаил Осеевский заметил: «5G будет кровеносной системой для цифровой экономики. Потому что от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений – Интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности и многого другого. Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов (радиочастот, инфраструктуры и прочего). Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе. Первый шаг и показательный пример – создание совместного предприятия Ростелекома и “МегаФона“».

Директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе в свою очередь сказал: «Санкт-Петербург – это город великих событий и преобразований. Сегодня мы становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании – лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G – это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, сделал следующий комментарий: «5G кардинально изменит нашу отрасль, бизнес и индивидуальный опыт каждого пользователя. Эта технология позволит внедрить новые широкополосные приложения и откроет перед нами небывалые возможности. Nokia является лидером в области инновационных технологий 5G, и мы движемся в этом направлении быстрее, чем кто-либо. Мы хотим, чтобы заказчики Nokia первыми внедрили 5G на своих рынках. Мы очень рады партнерству с “МегаФоном”, Ростелекомом в рамках данного проекта, использующего возможности решений из семейства Nokia Airscale для ускоренной подготовки российской отраслевой экосистемы к внедрению технологии 5G».

ПАО «МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Сегодня у «МегаФона» самая большая сеть базовых станций в стране: 227 тыс. 961 станция, включая 87 тыс. 611 станций в стандарте LTE. В 2018 году компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов. 

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