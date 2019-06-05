Инфекционная больница Набережных Челнов начнет принимать пациентов после капремонта

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В одном из корпусов инфекционной больницы Набережных Челнов, где размещены отделения реанимации, диагностики и детское отделение респираторно-вирусных инфекций, завершился капитальный ремонт, пишут «Челнинские известия».

Ремонт здесь состоялся впервые за сорок лет. Строительно-монтажные работы проходили на площади более 6 тыс. кв. метров.

Впервые в больнице внедряется система контроля качества на русском и татарском языках. Специальная программа будет отслеживать количество жалоб и благодарностей. Пациент в режиме реального времени может нажать «тревожную кнопку», и персонал узнает, в какой именно палате возникли проблемы.

В этом же отделении размещено реанимационное отделение. Его увеличили на девять коек, над каждой койкой установили видеокамеру в высоком разрешении. Теперь специалисты из других городов смогут осмотреть пациента дистанционно и дать экспертный совет.

Особое внимание уделили системе вентиляции, так как инфекционная больница является медучреждением закрытого типа. Вентиляция устроена так, чтобы в каждую палату подавался чистый воздух, в межсезонье - подогретый. Кроме того, каждая палата оснащена санузлом, душем, кондиционером и телевизором.

На сегодняшний день осталось закупить современное медицинское оборудование и инвентарь, а также оснастить палаты мебелью. Тогда, пояснили в медучреждении, корпус будет готов принять пациентов.

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