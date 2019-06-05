Татар-информ

5 июня 2019, 20:48

Культура

На выставке в ГМИИ РТ представят иллюзионистические диджитал принты и объекты «орудий пыток»

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Культура

На выставке в ГМИИ РТ представят иллюзионистические диджитал принты и объекты «орудий пыток»

В AES+F персонажи разыгрывают сцены абсурдных социальных утопий и меняются масками, трансформируясь из нищих в богатых, из полицейских в воров.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Завтра, 6 июня, Государственный музей изобразительных искусств РТ при поддержке московской галереи «Триумф» откроют выставку Inverso Mundus художников AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес), сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

В рамках проекта казанцам покажут трехканальную видеоинсталляцию Inverso Mundus, а также 12 иллюзионистических диджитал принтов, масштабную панораму Inquisition и четыре объекта «орудий пыток».

фото: пресс-служба ГМИИ РТ

Еще в XVI веке популярностью в живописи и гравюре пользовались сюжеты, посвященные теме «перевернутого мира». Они демонстрировали сцены, где свинья освежевывает мясника, ребенок наказывает своего учителя, мужчина несет осла на своих плечах, включали изображения химер, демонов, летящих по небу рыб. Эти произведения обнажали абсурдность мироздания.

В интерпретации AES+F персонажи разыгрывают сцены абсурдных социальных утопий и меняются масками, трансформируясь из нищих в богатых, из полицейских в воров и так далее. Женщины-инквизиторы мучают мужчин на объектах в стиле IKEA, дети и пенсионеры участвуют в матче по кикбоксингу – персонажи-перевертыши действуют в декорациях городских окраин, будуаре дворца, переговорном зале корпорации на последнем этаже небоскреба. Inverso Mundus является миром, где химеры – домашние животные, а Апокалипсис – развлечение.

Открытие выставки состоится при участии художников группы ATS+F Евгения Святского и Владимира Фридкеса. Экспозиция будет работать до 30 августа.

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