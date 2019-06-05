(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На дорогах Казани любителей громких звуков из выхлопной трубы полицейские проверят шумомером TESTO 816-2, об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС в Инстаграме.
«На вооружении ГИБДД города Казани новые технические средства. Для борьбы с громкими звуками авто из выхлопной системы, в ГИБДД Казани появилось новое оборудование ШУМОМЕР TESTO 816-2», – сообщается на странице в соцсети.
Современный прибор позволяет произвести измерение звука двигателя и выхлопной системы транспортного средства.