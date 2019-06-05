Татар-информ

5 июня 2019, 17:30

Экономика и финансыОбщество

Казань, Альметьевский и Лаишевский районы вновь стали лидерами рейтинга муниципалитетов Татарстана

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Экономика и финансыОбщество

Казань, Альметьевский и Лаишевский районы вновь стали лидерами рейтинга муниципалитетов Татарстана

Фото: архив/Владимир Васильев

Рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов республики подготовило Министерство экономики РТ.

 (Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Лидерами ежемесячного рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана стали Казань, Альметьевский и Лаишевский районы. Их позиции в сравнении с аналогичным периодом 2018 года не изменились. Документ подготовило и опубликовало Министерство экономики РТ.

Среди городских округов и районов с городами республиканского подчинения помимо Казани и нефтяной столицы Татарстана – Альметьевска в число лидеров вошел Нижнекамский район.

Лидерами же среди районов с городским и сельским населением кроме Лаишевского стали также Сармановский и Менделеевский районы. Среди муниципальных образований с сельским населением лучшие результаты продемонстрировали Тукаевский, Новошешминский и Верхнеуслонский районы.

«Значительно улучшили свои позиции в рейтинге Спасский и Тюлячинский муниципальные районы: первый поднялся на десять позиций вверх, второй – на восемь. В этих районах снизился уровень зарегистрированной безработицы и увеличилась общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов», – отметили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Всего за четыре месяца 2019 года в Татарстане ввели 0,2 кв. метра общей площади жилья на человека. Лучшими по этому показателю стали Пестречинский (2,4 кв. метра), Лаишевский (1,2 кв. метра) и Тукаевский (1 кв. метра) районы.

Объем отгруженной продукции в Татарстане, согласно подсчетам Минэкономики, составил 239 тыс. рублей на одного человека. Самые высокие результаты по этому показателю – в Альметьевском (1,6 млн рублей), Нижнекамском (670,8 тыс. рублей) и Новошешминском (546,6 тыс. рублей) районах.

 

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