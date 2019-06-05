Сразу три книги Татарского книжного издательства признаны лучшими изданиями 2018 года

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» состоялась торжественная церемония награждения победителей традиционного общероссийского конкурса «Лучшие книги года», сообщает пресс-служба Таткнигоиздата.

Престижный конкурс в 28-й раз подряд проводит Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ). Масштаб конкурса позволяет открывать новые издательские имена, оригинальные издательские проекты.

В этом году конкурсные заявки подали 153 издательства различного профиля. В экспертный состав вошли авторитетные специалисты Российской академии наук, ведущих библиотечных центров, общественных и профильных организаций. Экспертам предстояло оценить более 700 изданий из 50 регионов РФ.

В итоге сразу три книги Татарского книжного издательства стали дипломантами этого литературного конкурса. В номинации «Лучшая книга мемуарно-биографического и историко-документального характера “Диалог со временем“» победило издание «Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1561–1566 гг.)». Автором книги является Дина Мустафина.

В номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов России» отмечена книга-альбом «Республика Татарстан: история и современность», подготовленная коллективом авторов.

В номинации «Лучшая книга в области гуманитарных наук» отмечено издание «Татарский костюм» автора Светланы Сусловой.

С 1 по 6 июня в центре Москвы на Красной площади проходит книжный фестиваль «Красная площадь». Татарское книжное издательство представило на нем огромный ассортимент книг разных жанров – всего более 300 наименований.

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