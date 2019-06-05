В Казани 57-летнюю директрису несуществующей фирмы осудили за незаконное трудоустройство мигрантов

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор 57-летней Сание Закировой по делу об организации незаконной миграции – женщина согласилась стать фиктивным директором фирмы, оформляющей разрешение на работу мигрантам.

Организатор незаконного бизнеса – 38-летний безработный уроженец Узбекистана Камаль Бабаев – также оказался на скамье подсудимых.

Как объяснила сама Сания Закирова, она не понимала, что идет на преступление.

«С Камалем мы уже давно знакомы. Он предложил мне подработать, и я согласилась, тем более, тогда я готовилась к выходу на пенсию – лишние деньги никогда не помешают», – поделилась она.

Женщина рассказала, что в то время работала обычным охранником. Бабаев предложил ей доплачивать по четыре тысячи в месяц. Сумма показалась ей неплохой, тем более, что за эти деньги ей нужно было просто расписываться в документах.

В числе обвиняемых оказался и 41-летний таксист Павел Дунаев, который выполнял роль курьера. В ожидании судебного процесса все трое прибывали в приподнятом настроении выражая надежды на снисхождение судьи.

«Мы ранее не были судимы, я думаю, дадут условный срок, а лучше бы вообще штраф только выписали – судимость мне ни к чему, дочка собирается поступать на юридический», – рассуждал Бабаев.

Дело было решено рассмотреть в особом порядке без вызова свидетелей. Как следует из материалов, зачитанных прокурором, через фирму «Комильфо», директором которой числилась Закирова, успели зарегистрироваться 42 иностранца.

Сотрудники организации находили иностранцев, чей срок пребывания в России вот-вот истекал и оформляли их на работу в «Комильфо». При этом фирма существовала лишь на бумаге – никакой строительной деятельности, как было указано в документах, она не вела.

Обвинение было предъявлено по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Все трое признали вину полностью.

Первой допросили Закирову. Женщина рассказала, что с Бабевым познакомилась в 2009 году – тогда он помог ей оформить кредит. Оба периодически созванивались, а в 2017 году он сделал ей «заманчивое предложение».

«Он предложил оформить на меня фирму. Я спросила, почему именно на меня, он не ответил, но я все равно согласилась. Камаль сказал, что фирма будет заниматься стройкой. Сказал, что будет мне добавка к пенсии – 4 тысячи рублей в месяц», – вспоминает Закирова.

Женщине периодически приносили документы на подпись, один раз она сама съездила в УФМС, зачем, суду не смогла объяснить – снова где-то расписалась.

«Позже выяснилось, что никакой фирмы нет. Если бы я знала, что это уголовное преступление, не занималась бы этим», – добавила подсудимая.

Судя по рассказу Дунаева, он оказался примерно в такой же ситуации.

«С Бабаевым мы вместе работали в такси. В один из дней он предложил мне подработать курьером», – рассказал он.

На Дунаева была оформлена доверенность – он приносил документы в УФМС для регистрации. За свою работу получал 200 рублей. По словам мужчины, он также не понимал, что делает что-то незаконное.

Когда очередь дошла до Бабаева, он сразу признался, что не хотел подставлять своих знакомых.

«Мы хотели реально заниматься строительством, так как у меня было много знакомых приезжих. Я предложил Закировой открыть фирму. Когда я приехал в УФМС, чтобы зарегистрировать рабочих, я понял, что на постановке на миграционный учет можно заработать легкие деньги. Но изначально у нас не было корыстных целей. Когда мы узнали, что это незаконно мы сразу прекратили», – объяснил подсудимый.

Выслушав стороны и изучив доказательства, суд постановил лишить свободы 57-летнюю Санию Закирову на два года условно. Три года условно получил Бабаев. Дунаеву же предстоит три года в колонии строгого режима.

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