Борис Менделевич: Надо рассказывать о психических болезнях и повышать уровень гуманизма в обществе

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы России от Татарстана Борис Менделевич прокомментировал «удручающие» результаты опроса ВЦИОМ об отношении к людям с психическими расстройствами. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«Очень удручают результаты проведенного опроса. Особенно ужасно выглядит цифра, что каждый одиннадцатый опрошенный презирает психически больных. Это недопустимо и совершенно негуманно», – убежден Менделевич.

Парламентарий напомнил, что от заболевания психическими расстройствами не застрахован ни один человек: нет ни одной страны, региона, возрастной или социальной группы, которая бы не сталкивалась с проблемой психических заболеваний.

«Это может случиться с каждым из нас, с нашими близкими», – подчеркнул депутат и заметил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый человек в мире в какой-то период жизни страдает от психических проблем.

Депутат пояснил, что изменить отношение к больным можно при одном условии: «Надо рассказывать о психических болезнях и заболеваниях, всеми способами повышать уровень гуманизма в нашем обществе».

Менделевич отметил, что психическое здоровье человека ничуть не менее, а зачастую и более важно, чем физическое. На него влияет множество факторов, среди которых – наследственность, образ жизни, травмы, в том числе и психотравмы, стрессы, экология и многое другое.

«Конечно же, важно заботиться о своем психическом здоровье, но и не менее значимо отношение к тем, кто уже борется с подобными заболеваниями», – заключил парламентарий.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса об отношении россиян к людям с психическими расстройствами. Оказалось, что 38% опрошенных с сочувствием относятся к подобным больным, 34% – с жалостью, 26% – со страхом, а каждый одиннадцатый презирает их.

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